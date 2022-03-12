Генеральный директор ЦСКА Бабаев заявил, что легионеры не уходят из команды

— Если продолжать тему легионеров, вы сказали, что уже были переговоры с ними. Есть ли уверенность, что все легионеры сейчас останутся?

— Я вам ответил на вопрос: на сегодняшний день я сам эту встречу инициировал, просто хотел ребятам объяснить, потому что многие вообще первый раз в России и сразу оказались в такой сложной истории, поэтому я решил, что будет правильно самим попытаться объяснить, рассказать. Этот вопрос мы обсудили, на данный момент никто из легионеров не ставит вопрос о том, что уйти из команды.

— Как вы оцениваете внеплановое трансферное окно на выход для России и Украины?

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— Сложный вопрос. Повторюсь, мне бы не хотелось говорить о том, что обсуждалось за стенами РПЛ, пусть там в формате конференции, но тем не менее. Тем более, там точка еще не поставлена, как я понимаю, Исполком РФС будет рассматривать этот вопрос.

— Имею в виду то, что уже приняла ФИФА. Насколько велики риски, что этим воспользуются и Лига станет слабее в целом.