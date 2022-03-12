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12 марта, источник: Спорт-Экспресс

Генеральный директор ЦСКА Бабаев заявил, что легионеры не уходят из команды

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 21-го тура Тинькофф против «Локомотива» (2:1) высказался о ситуации с легионерами.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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— Если продолжать тему легионеров, вы сказали, что уже были переговоры с ними. Есть ли уверенность, что все легионеры сейчас останутся?

— Я вам ответил на вопрос: на сегодняшний день я сам эту встречу инициировал, просто хотел ребятам объяснить, потому что многие вообще первый раз в России и сразу оказались в такой сложной истории, поэтому я решил, что будет правильно самим попытаться объяснить, рассказать. Этот вопрос мы обсудили, на данный момент никто из легионеров не ставит вопрос о том, что уйти из команды.

— Как вы оцениваете внеплановое трансферное окно на выход для России и Украины?

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— Сложный вопрос. Повторюсь, мне бы не хотелось говорить о том, что обсуждалось за стенами РПЛ, пусть там в формате конференции, но тем не менее. Тем более, там точка еще не поставлена, как я понимаю, Исполком РФС будет рассматривать этот вопрос.

— Имею в виду то, что уже приняла ФИФА. Насколько велики риски, что этим воспользуются и Лига станет слабее в целом.

— Как мы видим, уже из многих российских команд уезжают легионеры, некоторые уже даже устроились в другие клубы. На мой взгляд, решение больше политическое, чем спортивное. Оно беспрецедентное. ФИФА приняло это решение, создавая достаточно опасный прецедент, но решение тоже будет обжаловано. Другой вопрос, что футболисты, которые покинули Лигу, вряд ли вернуться.

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