Косторная побывала на дерби «Локомотив» — ЦСКА и сфотографировалась с комиком Амаряном и актером Ярушиным

После игры фигуристка сфотографировалась с комиком Гурамом Амаряном и актером Станиславом Ярушиным, которые также присутствовали на матче.

«Кстати, поддержать команду пришла не только я, но и вот такие интересные личности», — написала в инстаграме Косторная, которая ранее посетила встречу «Локомотива» с «Химками».