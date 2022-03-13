Косторная побывала на дерби «Локомотив» — ЦСКА и сфотографировалась с комиком Амаряном и актером Ярушиным
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная посетила матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и ЦСКА.
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная посетила матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и ЦСКА.
После игры фигуристка сфотографировалась с комиком Гурамом Амаряном и актером Станиславом Ярушиным, которые также присутствовали на матче.
«Кстати, поддержать команду пришла не только я, но и вот такие интересные личности», — написала в инстаграме Косторная, которая ранее посетила встречу «Локомотива» с «Химками».