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12:02 (мск), источник: Sport24

Косторная побывала на дерби «Локомотив» — ЦСКА и сфотографировалась с комиком Амаряном и актером Ярушиным

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная посетила матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и ЦСКА.

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Источник: Instagram

После игры фигуристка сфотографировалась с комиком Гурамом Амаряном и актером Станиславом Ярушиным, которые также присутствовали на матче.

Источник: Instagram
Источник: Instagram

«Кстати, поддержать команду пришла не только я, но и вот такие интересные личности», — написала в инстаграме Косторная, которая ранее посетила встречу «Локомотива» с «Химками».

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