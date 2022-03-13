«Спартак» — «Краснодар»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

После побед над «Кубанью» и «Динамо» весь «Спартак» и его главный тренер Ваноли могут вздохнуть с облегчением (хотя бы ненадолго). Календарь для итальянца непростой, но первые успехи уже есть. Один из них в том, что красно-белые сохранили всех легионеров. Ямайский форвард Николсон дважды вышел в старте и уже забил 4 гола — Соболеву теперь непросто будет его вытеснить. Красиво отличился с «Динамо» и Промес. Пусть голландец уже не тот, что раньше, но в этом «Спартаке» он по-прежнему один из лидеров. Также сильно влияние на игру Бакаева. Получается, что у команды Ваноли сильные фланги плюс есть нападающий, который умеет превращать навесы в голы и добивать мяч после отскоков.

А вот у «Краснодара» обратная ситуация: все иностранцы уехали. Поэтому на матч с «Уралом» вышли только российские футболисты, а также Мартынович (Белоруссия) и Сперцян (Армения), которые легионерами не считаются. Даже при таких раскладах, с неопытным по меркам РПЛ тренером Сторожуком, «быки» победили «Урал» — благодаря настырному Ильину. В «Краснодаре» остались опытные игроки: Мартынович, Ионов, Газинский, но в креативе команда сильно потеряла. Философия Галицкого предполагает ставку на красивый футбол во что бы то ни стало. Видимо, даже сейчас «быки» будут стараться играть низом, комбинационно, несмотря на сильное обновление состава.

На что ставить

«Спартак» поверил в себя, а психологически раскрепощенный «Спартак» может справиться в РПЛ с кем угодно. Красно-белые особенно хороши в контратаках и в быстрых атаках. Им удобен стиль «Краснодара», игроки московской команды будут ловить соперника на ошибках и убегать к воротам Сафонова. Важно, что у «Спартака» есть кем усилить игру во втором тайме, особенно опасен Хлусевич, который любит обыгрывать один в один.

У «Краснодара» же в запасе почти одна молодежь, глубины состава у «быков» сейчас нет. С другой стороны, команда Галицкого сейчас может особо не думать о результате. Клуб идет на 5-м месте, даже если предположить, что российские команды будут допущены в еврокубки, то до ЛЧ ему далеко, а Лига конференций вряд ли интересна. Проще наиграть своих воспитанников и понять, на кого можно рассчитывать.

Так что многое тут на стороне команды Ваноли, не зря он считается фаворитом в этой встрече. Также тут логично многие ждут голевую игру: «автобусы» эти клубы ставить не будут. На этих двух моментах можно сыграть, взяв в БК Olimpbet победу «Спартака» и тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,10.

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