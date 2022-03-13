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«Урал» и «Ахмат» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Урал
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:0.

«Ахмат» набрал 31 очко и занимает шестое место в таблице РПЛ. Екатеринбуржцы не могут победить на протяжении трех матчей и идут на 12-м месте, набрав 20 очков.

В следующем туре грозненцы 19 марта сыграют дома с московским «Локомотивом». «Урал» в тот же день примет подмосковные «Химки»,

Урал
0:0
Первый тайм: 0:0
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