«Урал» и «Ахмат» сыграли вничью в матче чемпионата России
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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АхматПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:0.
«Ахмат» набрал 31 очко и занимает шестое место в таблице РПЛ. Екатеринбуржцы не могут победить на протяжении трех матчей и идут на 12-м месте, набрав 20 очков.
В следующем туре грозненцы 19 марта сыграют дома с московским «Локомотивом». «Урал» в тот же день примет подмосковные «Химки»,