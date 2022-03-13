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«Крылья Советов» — «Зенит»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Крылья Советов
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Гудков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Коваленко, Игнатьев, Цыпченко.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком, Юри Алберто.

Запасные: Кизеев, Бязров, Караваев, Адамов, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Сергеев.

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