«Химки» набрали первые очки в РПЛ с ноября, сыграв вничью с «Сочи»

Встреча обошлась без забитых голов и завершилась со счетом 0:0.

«Сочи» имел шанс открыть счет на 63-й минуте, но Артур Юсупов не смог реализовать пенальти.

«Сочи» прервал серию из трех побед подряд и занимает 4-е место в таблице РПЛ с 38 очками. «Химки» набрали первые очки с ноября 2021 года, клуб замыкает турнирную таблицу с 15 очками.