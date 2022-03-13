«Химки» набрали первые очки в РПЛ с ноября, сыграв вничью с «Сочи»
«Химки» сыграли вничью с «Сочи» в матче 21-го тура РПЛ.
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«Химки» сыграли вничью с «Сочи» в матче 21-го тура РПЛ.
Встреча обошлась без забитых голов и завершилась со счетом 0:0.
«Сочи» имел шанс открыть счет на 63-й минуте, но Артур Юсупов не смог реализовать пенальти.
«Сочи» прервал серию из трех побед подряд и занимает 4-е место в таблице РПЛ с 38 очками. «Химки» набрали первые очки с ноября 2021 года, клуб замыкает турнирную таблицу с 15 очками.