Фанаты «Зенита» поддержали Тимощука баннером, Украина лишила его всех титулов
В эти минуты в Самаре проходит матч 21-го тура РПЛ.
Зенит
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В эти минуты в Самаре проходит матч 21-го тура РПЛ.
«Крылья Советов» принимают «Зенит». Болельщики гостевой команды вывесили баннер, посвящённый тренеру Анатолию Тимощуку. Фанаты «Зенита» поддержали специалиста, который ранее был лишён всех титулов украинскими футбольными властями.
Ранее стало известно, что на Украине Тимощука лишили тренерской лицензии PRO, а также всех титулов. Таким образом украинская сторона отреагировала на то, что Тимощук продолжил работу в «Зените», несмотря на военную спецоперацию России на Донбассе.
Отметим, что сам Тимощук опубликовал в соцсетях призыв к миру, но при этом он был нейтральным, без указания виноватых и негативных слов в адрес российских властей.