Фанаты «Зенита» поддержали Тимощука баннером, Украина лишила его всех титулов

«Крылья Советов» принимают «Зенит». Болельщики гостевой команды вывесили баннер, посвящённый тренеру Анатолию Тимощуку. Фанаты «Зенита» поддержали специалиста, который ранее был лишён всех титулов украинскими футбольными властями.

«Толя, мы с тобой», — говорится на баннере фанатов сине-бело-голубых.

Ранее стало известно, что на Украине Тимощука лишили тренерской лицензии PRO, а также всех титулов. Таким образом украинская сторона отреагировала на то, что Тимощук продолжил работу в «Зените», несмотря на военную спецоперацию России на Донбассе.