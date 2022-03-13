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18:06 (мск), источник: Sport24

«Рубин» объявил о приостановке контракта с Уремовичем

Пресс-служба «Рубина» объявила о приостановке контракта до лета этого года с защитником Филипом Уремовичем.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Ранее из-за ситуации на Украине казанский клуб уже временно «заморозил» соглашения с полузащитником Андерсом Дрейером и нападающим Сеадом Хакшабановичем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам из РПЛ приостановить действующие контракты со своими клубами и подписать временные соглашения с зарубежными командами, которые будут действовать до 30 июня. После их истечения игроки обязаны вернуться в Россию.

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