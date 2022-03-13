«Рубин» объявил о приостановке контракта с Уремовичем

Ранее из-за ситуации на Украине казанский клуб уже временно «заморозил» соглашения с полузащитником Андерсом Дрейером и нападающим Сеадом Хакшабановичем.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам из РПЛ приостановить действующие контракты со своими клубами и подписать временные соглашения с зарубежными командами, которые будут действовать до 30 июня. После их истечения игроки обязаны вернуться в Россию.