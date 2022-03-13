«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Кирилл Большаков (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).