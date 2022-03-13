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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Спартак
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 21, 13.03.2022, 19:00

Спартак1Краснодар1

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.

Запасные: Максименко, Свинов, Денисов, Литвинов, Чернов, Классен, Пруцев, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Ларссон, Соболев.

«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Мартынович, Петров, Черников, Сперцян, Кривцов, Ионов, Манелов, Ильин.

Запасные: Городов, Агкацев, Литвинов, Исаенко, Газинский, Якимов, Рейхмен, Кучугура, Попов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Кирилл Большаков (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).

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