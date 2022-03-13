«Зенит» не сумел удержать победу в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

До 86-й минуты командам не удавалось отличиться. «Зенит» владел игровым преимуществом, но никак не мог конвертировать его в забитые мячи. Но на 86-й минуте защитник сине-бело-голубых Данил Круговой открыл счёт. Но удержать победу команда из Санкт-Петербурга не смогла. Уже в компенсированное время Матео Барач восстановил равновесие в счёте.