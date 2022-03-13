Золотая интрига в РПЛ жива. Самара остановила «Зенит»!

«Крылья Советов» сохраняют золотую интригу в РПЛ! Команда Игоря Осинькина остановила «Зенит», у которого теперь три очка преимущества над «Динамо» вместо пяти. Очень яркий матч получился в Самаре.

Интрига этого матча — возвращение в Самару Сергеева. Можно было предположить, что Сергей Семак поставит в основу бывшего игрока «Крыльев Советов». Однако тренер «Зенита» не поменял ни привычную по последним матчам схему (3−4−2−1), ни тройку в группе атаки (Дзюба впереди, Юри Алберто и Малком инсайды).

Команды играли при 10 градусах мороза. Для шести южноамериканцев «Зенита» это было настоящим испытанием, ведь в Санкт-Петербурге они привыкли к зимнему футболу в комфортных условиях под крышей «Газпром Арены». Особенно непросто пришлось новичку Юри Алберто, который вообще впервые в жизни играл в таких условиях. Кажется, бразилец тяжело привыкал к самарской погоде. По крайней мере, в первом тайме Юри Алберто был мало вовлечён в игру, совершил лишь 16 касаний мяча.

«Крылья Советов» под руководством Осинькина стремятся играть в свой футбол, контролировать мяч, атаковать. Но понятно, что «Зенит» заставил бы самарцев больше защищаться. По ходу матча преимущество чемпионов России по владению доходило до 65−70%. «КС» эпизодически включали высокий прессинг, а Глушенков имел очень важную роль при обороне — нападающий действовал персонально по Венделу. Бразильский центрхав превратился в ключевую фигуру «Зенита» при выходе из обороны в атаку: иногда точность передач Вендела близка к 100%, хотя он хорошо двигает мяч, а не просто отдаёт ближнему. Однако самарцам при помощи Глушенкова и мороза удалось частично сковать бразильца — в первом тайме он отдал лишь 83% точных пасов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CbDBRKSq3Fa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CbDBRKSq3Fa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Контроль мяча — единственное, в чём хозяева заметно уступали гостям. По ударам была почти ничья (3:4), а по попаданиям в створ «КС» даже превосходили «Зенит» (3:1). Причём все удары у команды Осинькина нанёс самый опасный в их составе игрок — Зиньковский. Вингер загубил один супермомент, когда позиционно ошиблись оба латераля петербуржцев (Круговой не заблокировал кросс, а Сутормин располагался слишком узко и оставил свободным Зиньковского). Разве что пробил Антон не так, как должен кандидат в сборную России. Очень плохо получилось.

Быстрые контрвыпады «Крыльев Советов» действительно создавали проблемы обороне «Зенита». Лёгкие, техничные атакующие игроки самарской команды разыгрывали наигранные комбинации, открывались за спины, просто смело лезли вперёд. Некоторые эпизоды могли бы закончиться для чемпионов России гораздо хуже, если бы проходили обыгрыши один в один, например, Глушенков не сумел таким образом разобраться с Барриосом и выскочить к воротам Кержакова: колумбиец лишний раз доказал, что он, пожалуй, лучший в РПЛ по игре один в один.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CbDAid4KqIH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CbDAid4KqIH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CbDAid4KqIH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Zenit (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В середине второго тайма «Зенит» потерял травмированного Чистякова и после вынужденной двойной замены перешёл на схему с четырьмя защитниками. Во второй части сезона петербуржцы лишились уже трёх центрбеков — до этого повреждение получил Ловрен, а Ракицкий ушёл из команды. Из игроков этого амплуа остался только Алип. Но в казахстанском новичке пока, кажется, не уверены на сто процентов. Так что «Зенит» доигрывал с удивительной парой центральных защитников Дуглас Сантос (штатный левый) и Барриос (опорный).

Сергеев появился на поле за 20 минут до конца — заменил Дзюбу. Экс-капитан сборной России провёл не лучший матч: 20 раз встретился с мячом, ни разу не пробил в створ (всего три удара) и не сделал ни одной ключевой передачи. Пара центральных защитников Солдатенков — Барач закрыла Дзюбу прежде всего благодаря топовой игре хорватского новичка.

Осинькин тоже усиливал атаку — вышел Игнатьев, за ним Пиняев! Самарцы не удерживали ничью, но для игры на ноль им как раз не хватило заменённого опорника Якубы. Круговой положил шикарный мяч ударом из-за штрафной. Любопытно, что воспитанник «Зенита» забивает второй тур подряд, а до этого не имел голов в составе сине-бело-голубых.

Но и это было ещё не всё! Матч в Самаре подарил сказочную концовку. Круговой упустил шанс стать героем игры, не уследив при подаче Пиняева за Барачем. Самая яркая звезда самарской встречи — хорватский защитник, закрывший Дзюбу и спасший «КС» от поражения.

Хозяева заслужили это очко, превзойдя в итоге «Зенит» по ударам в створ — 5:4 (общий счёт ударов — 7:17), а чемпион потерял в компенсированное время ещё и удалённого Вендела…