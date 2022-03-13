«Краснодар» вырвал победу у «Спартака» в матче РПЛ

«Краснодар» открыл счет уже на пятой минуте противостояния. Точным ударом со штрафного отметился армянский хавбек «быков» Эдуард Сперцян. «Спартак» ответил уже на спустя девять минут, однако гол Шамара Николсона был отменен после того, как главный судья воспользовался Системой видеопомощи арбитрам (VAR). Только на 38-й минуте нидерландский полузащитник красно-белых Квинси Промес реализовал пенальти и сравнял счет.