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13 марта, источник: Спорт-Экспресс

Зарема Салихова: «Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились»

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова осталась недовольна судейством в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Отменные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Также кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то», — сказала Салихова журналистам.

В матче против «Краснодара» судьи отменили два гола «Спартака». В обоих случаях это произошло после вмешательства ВАР. В первом тайме был отменен гол Зелимхана Бакаева из-за того, что арбитры зафиксировали офсайд у Шамара Николсона, который сделал пас Бакаеву. Во втором тайме судьи отменили гол Николсона, поскольку он подыграл себе рукой перед тем, как забить в ворота Матвея Сафонова.

Главным судьей матча был Евгений Кукуляк, его ассистенты — Кирилл Большаков и Михаил Иванов. Владимир Москалев был видеоарбитром, его помощником являлся Валерий Данченко.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, «Краснодар» — пятый.

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1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
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