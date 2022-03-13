Зарема Салихова: «Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились»

«Отменные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Также кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то», — сказала Салихова журналистам.

В матче против «Краснодара» судьи отменили два гола «Спартака». В обоих случаях это произошло после вмешательства ВАР. В первом тайме был отменен гол Зелимхана Бакаева из-за того, что арбитры зафиксировали офсайд у Шамара Николсона, который сделал пас Бакаеву. Во втором тайме судьи отменили гол Николсона, поскольку он подыграл себе рукой перед тем, как забить в ворота Матвея Сафонова.

Главным судьей матча был Евгений Кукуляк, его ассистенты — Кирилл Большаков и Михаил Иванов. Владимир Москалев был видеоарбитром, его помощником являлся Валерий Данченко.