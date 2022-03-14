Из «Краснодара» ушли 9 лидеров и тренер, он 5 часов ехал до Минвод и не тренировался перед игрой. Нытье «Спартака» о судействе — постыдно!

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История гостевой победы «Краснодара» над «Спартаком» тянет на рассказ или даже фильм.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 21, 13.03.2022, 19:00 Спартак 1 Краснодар 2

Меньше чем за две недели для «быков» изменилось всё. Сначала закрыли аэропорт в Краснодаре и не состоялся матч с «Локомотивом», которым команда должна была возобновить сезон. Затем, после решения ФИФА и УЕФА о возможности приостановки контрактов с футболистами РПЛ и их трудоустройства вне рамок трансферного окна, все девять легионеров из дальнего зарубежья (семь — временно; Реми Кабелла и Виктор Классон, у которых соглашения заканчивались, — постоянно) уехали.

Назначенный в межсезонье главным тренером Даниэль Фарке, прекрасно, по всеобщему мнению, отработавший предсезонку (это отметил, например, Юрий Сёмин, обычно критически оценивающий работу тренеров-легионеров), с тяжелым сердцем последовал за помощниками и тоже покинул Россию. И это была совсем не та история, что у его сбежавшего из «Локомотива» соотечественника Маркуса Гисдоля, — достаточно сказать, что после победы над «Уралом» Фарке прислал большое сообщение с поздравлениями игрокам и тренерам. И нет сомнений, что сделает то же самое после «Спартака».

И. о. главного тренера (вроде бы после отказа Мурада Мусаева, не захотевшего подводить клуб из Азербайджана, где сейчас работает) спешно назначили 40-летнего Александра Сторожука, последние три года работавшего в системе клуба, а до того возглавлявшего команду ПФЛ «Афипс». «Назначение произошло так: спросили, готов ли я, я сказал, что готов», — рассказал он. И правда — тут не до поисков.

В первом же матче обескровленный «Краснодар» обыгрывает «Урал», что еще укладывалось в привычные рамки. Хотя тоже не вполне — там-то сыгранная команда, а тут — те, кто остался. На замену в добавленное время вышел Дмитрий Кучугура — парнишка, которому менее полугода назад исполнилось 17 лет.

А затем — поездка в Москву, которая в условиях закрытого аэропорта превратилась в настоящее приключение. Пять часов на автобусе до Минеральных Вод, и лишь оттуда — на самолете в столицу. А там еще до гостиницы доехать надо… В общем, ни о какой тренировке в предыгровой день не было и речи. Честно говоря, ни о чем подобном давненько не приходилось слышать.

В то же время у «Спартака» всё благополучно. Паоло Ваноли работает, все легионеры на месте. В предыдущем туре уверенно обыграна вторая на сегодня команда страны — «Динамо», несколькими днями ранее в кубковом матче разгромлены 6:1 земляки «быков» из «Кубани».

Можно вспомнить еще и о том, что ровно год назад с тем же экстремальным счетом 6:1 «Спартак» на домашней арене обыграл сам «Краснодар». С Кабеллой, Классоном, Вандерсоном, Ари, Олссоном, Вильеной, Шапи. С Мурадом Мусаевым во главе — ТРИ главных тренера с тех пор сменилось у «быков». А у «Спартака» тогда работал Доменико Тедеско.

В общем, это было в другой жизни.

Из стартовых составов «Краснодара» в том и этом матче совпало три фамилии — Сорокин, Чернов и Ионов. А остальные были не в пользу нового. Но тогда — 1:6, а теперь — 2:1.

И такое бывает в жизни. Потому что есть такое слово — дух.

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В 4−4 по ударам в створ, 50 на 50 по владению и диком обрезе Айртона перед решающим пенальти тоже виноваты Кукуляк и ВАР?

Сергей Галицкий всегда обижался, когда после матчей его команды с московскими или петербургским клубами пресса намного больше писала о соперниках, чем о «Краснодаре». И зачастую бывал прав.

Когда после воскресного матча вижу в СМИ сплошные разговоры о судействе, а не о маленьком подвиге «быков», — становлюсь немножко Галицким.

После матча Зарема Салихова произнесла пламенный спич на судейскую тему. Она защищает интересы «Спартака» и смотрит на мир сквозь красно-белые очки, так что понять ее можно. Но не нужно ждать от жены владельца красно-белых объективности. Когда в предыдущем туре в конце первого тайма неочевидно удалили динамовца Гильермо Варелу, со стороны Заремы ничего не звучало. Как и других спартаковских людей.

По-моему, при обстоятельствах, изложенных выше, любые разговоры на тему судейства постыдны. Даже если решающий пенальти и был высосан Кукуляком из пальца.

Лука Каттани, Георгий Джикия, некоторые другие тоже возмущались арбитражем и ВАР. «Спартак» напирает на судейство, но он в принципе не имел права доводить матч с «Краснодаром» без девяти иностранцев и главного тренера до ситуации, когда все решает спорное судейское решение.

4−4 по ударам в створ и 50 на 50 по владению в домашней игре «Спартака» с «Краснодаром-2» — в этом тоже Кукуляк и ВАР виноваты? А в диком обрезе Айртона перед атакой на решающий пенальти? Матвею Сафонову, кстати, даже спасать в этом матче не пришлось, что, казалось, при таком результате и таких составах подразумевается.

Нет, во всем этом виноват сам «Спартак», который, в отличие от матча с «Динамо», вышел на расслабоне и поделом получил от Сперцяна со штрафного на пятой минуте. Как при ударе с такого расстояния можно было не положить за «стенкой» игрока? Потому что с ЦСКА положили, но все равно от Языджи пропустили? Ну глупость же из серии «назло бабушке отморожу уши».

Да, невезения у «Спартака» в этой игре было определенно больше среднестатистического. Но, послушайте, он в сильнейшем составе со всеми легионерами играл против чисто российской (плюс белорус Мартынович) команды с кучей пацанов в составе! Про тренера-новичка Сторожука говорить не буду, потому что у «Спартака» он такой же, даром что работал с Конте. Да, команду подготовил (и здорово, прав Сёмин) Фарке, но Сторожуку приходится работать по принципу «я его слепила из того, что было». И он «лепит» так, что они готовы друг за друга горой стоять и под любой мяч бросаться, как много раз делал Сорокин — да и разве он один?

Но в старте были: Черников — 22 года, Сперцян — 21, Кривцов — 19, Манелов — 19, в концовке вышли ещё два тинейджера. И первые трое были ключевыми игроками «быков», а Сперцян так просто сделал игру. А у «Спартака» было семь взрослых высокооплачиваемых легионеров, плюс ещё один вышел с лавки. При таких обстоятельствах язык не должен поворачиваться рассуждать не только о судействе, но и о каком-то невезении.

Конечно, жалко, когда уезжают такие мастера, как Кабелла, Классон, Вандерсон. «Краснодар» оказался в уникальной ситуации, из которой пока выходит с честью, выиграв оба матча новым составом по 2:1. И когда Сторожук во флеш-интервью называет своих мальчишек мужиками, это не выглядит никаким преувеличением.

Со Сперцяном понятно — кроме того, как сборная России могла прозевать такой талант и отпустить в армянскую команду парня, родившегося в Ставрополе. Черников тоже уже кандидат в сборную России. Но также мне очень понравился Никита Кривцов. И объём даёт, и диагонали на 40 метров вырезает, и издали лупит, и бьется, и назад отрабатывает. А ведь пацану лишь 19.

Бакаев и Николсон здорово понимают друг друга. Но оба их совместных гола не засчитали

«Спартак» опять не разберёшь. Наметилась классная пара Бакаев — Николсон, отлично понимающая друг друга (голы обоих с пасов второго не засчитали). Хорошая весна у Промеса, сегодня забившего пенальти и в концовке попавшего с рикошетом в штангу. Ожил Квина, как его называли в чемпионской команде. Чувствует, видимо, что ни в какие Нидерланды его теперь не отдадут…

Но если тот же ЦСКА превратился в полновесную команду, а «Динамо» было ею с начала сезона, то «Спартак» только в начале пути к этому. Что поражение от «Краснодара-1,5» (в лучшем случае) лишний раз и подчеркнуло.

Не сработали замены Бакаева на Ларссона (эта — особенно) и Мозеса на Хлусевича, то есть при серьёзном кадровом ресурсе освежить игру новыми людьми Ваноли не удалось вообще. Отсутствие «лежачего полицейского» в «стенке» — тоже ошибка тренера. Такие вещи у игроков должны быть на уровне автоматизма.

Как вообще может такое быть, что у «Краснодара» во втором тайме — больше 60% времени владения мячом? На спартаковском стадионе, при таких составах?

И не случайно, наверное, у «Спартака» — ноль волевых побед во всем этом сезоне. После Тедеско, при котором такие выигрыши были чуть ли не на потоке. И опять же не случайно половину голов в чемпионате красно-белые пропустили со стандартов.

А когда узнаешь то, о чем сказано выше, — что накануне «Краснодар» вообще не тренировался, добираясь в Москву из-за своего закрытого аэропорта козьими тропами, тем более понимаешь: «Спартак», особенно дома, просто обязан был пускать «быков» на стейки.

И всё же пацаны из Краснодара заслуживают больше похвал, чем спартаковцы — критики. Они, эти пацаны, прыгнули выше головы. И за них, ещё не успевших испортиться, по-настоящему приятно.