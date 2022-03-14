Ярослав Ракицкий: Желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине. Больно за родину

«Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье.



Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину!



Я желаю Добра и Мира моей свободолюбивой Украине!» — написал бывший игрок «Зенита» в инстаграме.