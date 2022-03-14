Ярослав Ракицкий: Желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине. Больно за родину
Ярослав Ракицкий высказался о ситуации на Украине.
Зенит
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Ярослав Ракицкий высказался о ситуации на Украине.
«Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье.
Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину!
Я желаю Добра и Мира моей свободолюбивой Украине!» — написал бывший игрок «Зенита» в инстаграме.
32-летний защитник покинул «Зенит» 2 марта. Он ушел из клуба, чтобы помочь родителям на Украине.
Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 года. Украинец провел 108 игр, забил семь мячей и сделал 15 голевых передач.