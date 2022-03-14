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13:14 (мск), источник: Sports.Ru

Ярослав Ракицкий: Желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине. Больно за родину

Ярослав Ракицкий высказался о ситуации на Украине.

Зенит
УкраинаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье.

Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину!

Я желаю Добра и Мира моей свободолюбивой Украине!» — написал бывший игрок «Зенита» в инстаграме.

32-летний защитник покинул «Зенит» 2 марта. Он ушел из клуба, чтобы помочь родителям на Украине.

Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 года. Украинец провел 108 игр, забил семь мячей и сделал 15 голевых передач.

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