Жена Карпина сравнила зарплату мужа в сборной России и «Ростове»

Летом РБК сообщил, что Карпин и его тренерский штаб в сборной России до конца года должны заработать менее 700 тысяч евро (61 миллион рублей).
«По сути, одинаково. У него в “Ростове” был годичный контракт, а здесь — на пять месяцев и автоматически продлился еще на два. Так что по деньгам получается то на то. Это вообще не про деньги. Как очень многие думают: пошел в сборную за бабками! Да за какими?! Там ничего и близко не стоит по сравнению с контрактами, которые заключали тренеры национальной команды раньше», — отметила Дарья Карпина.
Карпин пришел в национальную сборную после Евро-2020, который состоялся прошлым летом. Через несколько дней после назначения Карпин объявил об уходе из «Ростова». В марте стало известно, что Карпин вернулся в ростовский клуб и будет совмещать должности.