Жена Карпина сравнила зарплату мужа в сборной России и «Ростове»

«По сути, одинаково. У него в “Ростове” был годичный контракт, а здесь — на пять месяцев и автоматически продлился еще на два. Так что по деньгам получается то на то. Это вообще не про деньги. Как очень многие думают: пошел в сборную за бабками! Да за какими?! Там ничего и близко не стоит по сравнению с контрактами, которые заключали тренеры национальной команды раньше», — отметила Дарья Карпина.