Уткин: Тимощука интересуют только и исключительно бабки. Никакой позиции у него не было и быть не может

Ранее стало известно, что на Украине Тимощука лишили тренерской лицензии и завоеванных титулов.

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— Что касается Тимощука. Его общественная позиция мне по тугому барабану. Тем более что, по моим представлениям, у Тимощука просто не может быть никакой позиции. Его интересуют только и исключительно бабки.

Это было оценочное суждение, а вот вам история. Как вы помните, «Зенит» в восьмом году выиграл Кубок УЕФА. И в полуфинале играл с «Баварией». Ответный матч проходил на «Петровском». Ажиотаж был убийственный. Все хотели попасть! А игроки могут взять билеты для друзей. Это обычная практика. И Тимощук запросил для друзей то ли 50, то ли 70 билетов. Врать не стану, давно было, но главное, что все обалдели. Это было примерно как все остальные, вместе взятые.