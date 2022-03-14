Гжегож Крыховяк прибыл в Афины для подписания контракта с АЕКом

Пресс-служба АЕКа опубликовала фото прибытия поляка в аэропорт. Ожидается, что в течение дня будет объявлено о подписании соглашения.

В России Крыховяк также выступал за «Локомотив». С железнодорожниками он выигрывал Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны. В стан «быков» поляк перешёл летом прошлого года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей в чемпионате России.