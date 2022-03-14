«Локомотив» объявил о переходе Пабло в бразильский «Фламенго»

«Мы благодарны Пабло за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Напомним, Пабло стал игроком московской команды в январе 2021 года, перейдя из французского «Бордо» за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний бразильский футболист в 13 матчах Российской Премьер-Лиги забил один гол. Его соглашение с железнодорожниками истекало в 2024 году.