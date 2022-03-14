«Ростов» обыграл «Рубин» в первом матче после возвращения Карпина

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У «Ростова» на 12-й минуте отличился Дмитрий Полоз, на 75-й защитник «Рубина» Сильвие Бегич срезал мяч в свои ворота. Отставание в счете сократил полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия (77). Хозяева играли в меньшинстве с 19-й минуты после удаления нападающего Виталия Лисаковича, который до этого забивал в трех играх подряд.

На прошлой неделе Карпин вернулся в «Ростов», он будет совмещать должности главного тренера в сборной России и клубе. До этого Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего покинул клуб ради национальной команды.