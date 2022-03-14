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21:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» обыграл «Рубин» в первом матче после возвращения Карпина

КАЗАНЬ, 14 мар — РИА Новости. «Ростов» обыграл казанский «Рубин» в гостевом матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Рубин
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У «Ростова» на 12-й минуте отличился Дмитрий Полоз, на 75-й защитник «Рубина» Сильвие Бегич срезал мяч в свои ворота. Отставание в счете сократил полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия (77). Хозяева играли в меньшинстве с 19-й минуты после удаления нападающего Виталия Лисаковича, который до этого забивал в трех играх подряд.

На прошлой неделе Карпин вернулся в «Ростов», он будет совмещать должности главного тренера в сборной России и клубе. До этого Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего покинул клуб ради национальной команды.

«Ростов» благодаря этой победе набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «Рубин» с 25 очками идет десятым. В следующем туре ростовская команда 20 марта на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Рубин» в тот же день в гостях встретится с ЦСКА.

Рубин
1:2
Первый тайм: 0:0
Ростов
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