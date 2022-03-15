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10:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ракицкий может продолжить карьеру в Турции

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в Турции, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на журналиста Ягиза Сабунчоглу.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, украинский защитником интересуется команда «Истанбул Башакшехир». Более того, стороны уже приступили к переговорам.

Ракицкий в начале марта расторг контракт с «Зенитом». Игрок попросил о досрочном расторжении соглашения в связи с тяжелой семейной ситуацией.

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