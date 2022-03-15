Ракицкий может продолжить карьеру в Турции
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в Турции, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на журналиста Ягиза Сабунчоглу.
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в Турции, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на журналиста Ягиза Сабунчоглу.
По информации источника, украинский защитником интересуется команда «Истанбул Башакшехир». Более того, стороны уже приступили к переговорам.
Ракицкий в начале марта расторг контракт с «Зенитом». Игрок попросил о досрочном расторжении соглашения в связи с тяжелой семейной ситуацией.