В Госдуме считают, что Абрамович сможет сосредоточиться на российском футболе

10 марта «Челси» на выезде обыграл «Норвич» (3:1) в матче чемпионата Англии. По ходу встречи болельщики лондонской команды скандировали кричалки в поддержку Абрамовича. 11 марта в правительстве Великобритании выступили с критикой действий болельщиков.

«Британские власти дошли уже до того, что вводят запреты не только для российских граждан, но и для собственных граждан, — сказал Свищев. — Как можно запрещать поддерживать собственную команду и человека, который по факту поднял клуб “Челси” со дна? Абрамович вложил в британский клуб столько денег и времени, что нужно иметь уважение к этому труду. С другой стороны, мы можем думать о том, что человек с опытом Романа Абрамовича теперь сможет обратить свое внимание на российский футбол и создать здесь клуб высочайшего уровня».

«Думаю, сейчас самое время для того, чтобы использовать момент для качественного улучшения наших спортивных клубов за счет собственных ресурсов. А опыт таких людей, как Абрамович, несомненно, будет ценным для нашей спортивной индустрии. Что касается британского руководства, то в очередной раз говорю о том, что пора перестать мешать спорт с политикой. Лучше пусть они сосредоточатся на ценообразовании бензина в своей стране, который дорожает с каждым часом», — добавил собеседник агентства.

10 марта Великобритания расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Всем оказавшимся под санкциями лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке, им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами. Ранее Абрамович заявил, что вынужден продать «Челси» после того, как с требованием лишить его права собственности над клубом выступили ряд британских парламентариев вследствие ситуации вокруг Украины. Бизнесмен принял решение продать «Челси», выставив клуб на продажу за 3 млрд фунтов ($4 млрд) и передав контроль над клубом попечителям благотворительного фонда команды.