Крыховяк расстался с «Краснодаром» в одностороннем порядке

Во вторник стало известно, что 32-летний поляк до конца сезона будет выступать в греческом АЕКе. Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

«Гжегож Крыховяк уведомил “Краснодар”, что в соответствии с новыми правилами ФИФА он приостанавливает действие контракта с клубом с 12 марта по 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Крыховяк представлял «Краснодар» с августа 2021 года, всего в его активе 15 матчей, пять голов и две результативные передачи. До этого он играл за московский «Локомотив», французские «Пари Сен-Жермен», «Реймс», «Бордо», «Нант», английский «Вест Бромвич» и испанскую «Севилью».