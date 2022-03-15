Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС
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Глава департамента судейства РФС Витор Перейра покинул свой пост, сообщается на официальном сайте организации.
Глава департамента судейства РФС Витор Перейра покинул свой пост, сообщается на официальном сайте организации.
Контракт португальского специалиста с РФС прекращен по взаимному согласию сторон. Решение не затрагивает участия Перейры в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Исполняющим обязанности главы департамента судейства назначен заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев. Его заместителем станет Николай Иванов, в обязанности которого войдет в том числе проведение дебрифингов арбитров.
Перейра возглавил департамент судейства РФС в сентябре 2021 года. До переезда в Россию специалист работал в судейских комитетах УЕФА.