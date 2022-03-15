Смородская назвала бредовыми идеи Газзаева: «Пусть уже угомонятся!»

"Я категорически против всего того, что предложил Газзаев. Пусть они все уже угомонятся в конце концов с такими бредовыми идеями!

Создание закрытой футбольной лиги будет нести за собой плохие последствия. Наш футбол станет только хуже. Закрываться дальше уже просто некуда. Футбол — это открытое действие, взаимопроникновение хороших футболистов. Они создают искусство. Поэтому, повторюсь, я против любого рода ограничений. Хватит! В футболе должно быть больше свободы!" — сказала Смородская в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.