Бывший футболист «Зенита» рассказал, как стал диаконом в петербургском храме

В качестве футболиста Роденков проходил сборы с «Зенитом» при Дике Адвокате и был близок к дебюту в официальном матче, но за главную команду сине-бело-голубых так и не сыграл. Роденков в сезоне-2006/07 выступал за «Спартак-Нальчик» в Премьер-лиге. Он также поиграл за «Салют», «Балтику», «Луч», «Сокол», «Енисей» и пензенский «Зенит», где завершил карьеру в 2015-м.

«Когда играл в Калининграде, у меня появился духовник. Появился с подачи мамы, которая что-то почувствовала даже на расстоянии. Она совершала паломнический тур на теплоходе из Санкт-Петербурга в Ярославль и познакомилась с протоиреем Александром Азаренковым, в прошлом мастером спорта по единоборствам и автогонкам. Именно духовник определил мой путь после завершения футбольной карьеры. Отыграв свой последний сезон за пензенский “Зенит”, решил поступать в духовную семинарию. Хотя когда духовник впервые заговорил со мной об этом, у меня было полное отторжение подобной идеи. Какая семинария? Я футболист, получил диплом экономиста», — сказал Роденков в интервью «Большому спорту».

«Признаюсь, что, будучи футболистом, вел жизнь греховную, — признался он. — Частенько режим нарушал. Такой образ жизни типичен для многих молодых ребят, когда они оказываются одни вдали от родного города с хорошей финансовой подушкой безопасности. Приличный контракт, престижная иномарка, внимание девушек — можно и расслабиться. Сегодня с ужасом вспоминаю, что несколько раз даже пьяным за руль садился».