Колосков — о возвращении к системе «весна-осень»: у нас других проблем нет?

«Клубы не тем занимаются! У нас других проблем нет, кроме как обсуждать систему “весна-осень”? Это никак не повлияет на развитие российского футбола. Сначала мы убеждали всех перейти на “осень-весна”… Ну и что? В самом начале результаты были, а за последние пять лет вообще ничего нет.



Я не против этого, пусть возвращаются. Но мы всё время уходим в сторону: то это не нравится, то структура не нравится. Почему же мы не обсуждаем, что у нас нет квалифицированных футболистов? Почему у нас всего три россиянина играют за границей на хорошем уровне? Никто не говорит о ключевых вещах: о тренерской школе, о советской системе подготовки резервов, ответственности клубов за это — вот вопросы, которые нужно обсуждать», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.