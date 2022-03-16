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20:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Колосков — о возвращении к системе «весна-осень»: у нас других проблем нет?

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об инициативе возвращения Российской Премьер-Лиги на систему проведения первенства «весна-осень».

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Клубы не тем занимаются! У нас других проблем нет, кроме как обсуждать систему “весна-осень”? Это никак не повлияет на развитие российского футбола. Сначала мы убеждали всех перейти на “осень-весна”… Ну и что? В самом начале результаты были, а за последние пять лет вообще ничего нет.

Я не против этого, пусть возвращаются. Но мы всё время уходим в сторону: то это не нравится, то структура не нравится. Почему же мы не обсуждаем, что у нас нет квалифицированных футболистов? Почему у нас всего три россиянина играют за границей на хорошем уровне? Никто не говорит о ключевых вещах: о тренерской школе, о советской системе подготовки резервов, ответственности клубов за это — вот вопросы, которые нужно обсуждать», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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