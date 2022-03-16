Реми Кабелла высказался об уходе из «Краснодара»
Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла высказался об уходе из российского клуба.
Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла высказался об уходе из российского клуба.
«Чувствовались ли какие-то сигналы о происходящем в регионе от людей из “Краснодара”? Абсолютно нет. Никто не мог себе этого представить, хотя русские сотрудники клуба никогда не говорили с нами на эту тему. Они были в таком же шоке, как и мы. И честно говоря, с нами, иностранными игроками, весь персонал вёл себя исключительно — от повара до врача, стюарда. То же самое касается русских игроков. Они делали всё, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
Был ли отъезд из России неизбежен? Иностранцы после сборов начали переживать и спрашивать, могут ли они вернуться домой, что логично. Поскольку мой контракт истекал в июне, мы сошлись на том, что мне проще всего было бы уйти. А потом правительство Франции начало настоятельно рекомендовать французским гражданам покинуть Россию. Я начал переговоры с “Краснодаром” о взаимном расторжении контракта в прошлую среду. Я хотел бы попрощаться и поблагодарить весь персонал клуба, который прекрасно ко мне относился», — цитирует Кабелла Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.