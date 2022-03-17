Витсель принес победу дортмундской «Боруссии» в матче с «Майнцем»
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Майнц» в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
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МайнцПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Майнц» в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Майнце завершилась со счетом 1:0. Гол на 87-й минуте забил бывший игрок петербургского «Зенита» Аксель Витсель.
«Боруссия» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице. Клуб отстает от лидирующей мюнхенской «Баварии» на четыре балла. «Майнц» (34) идет на десятой строчке.