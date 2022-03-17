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00:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Витсель принес победу дортмундской «Боруссии» в матче с «Майнцем»

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Майнц» в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.

Боруссия Д
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Источник: AP 2022

Встреча в Майнце завершилась со счетом 1:0. Гол на 87-й минуте забил бывший игрок петербургского «Зенита» Аксель Витсель.

«Боруссия» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице. Клуб отстает от лидирующей мюнхенской «Баварии» на четыре балла. «Майнц» (34) идет на десятой строчке.

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