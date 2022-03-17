«Локомотив» может изменить стратегию клуба: сделать ставку на российских молодых игроков и назначить Галактионова
«Локомотив» может сменить стратегию развития клуба.
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«Локомотив» может сменить стратегию развития клуба.
Железнодорожники в связи со сложной экономической ситуацией могут начать проект дальнейшего омоложения команды со ставкой на российских футболистов не старше 23 лет, утверждает «Матч ТВ».
В рамках этого проекта «Локомотив» может назначить главным тренером Михаила Галактионова, возглавляющего молодежную сборную России. Московский клуб идет на 7-м месте в РПЛ, набрав 31 очко в 20 матчах.