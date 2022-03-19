У «Зенита» уже проблемы из-за потери Ракицкого и Ловрена. Как Семаку их решить?

«Зенит» возобновил чемпионскую гонку без двух ключевых игроков обороны — Ярослав Ракицкий расторг контракт, а Деян Ловрен восстанавливается после травмы (в этом году он не провел ни одного матча).

«СЭ» разбирается, какие варианты есть у Сергея Семака, чтобы справиться с кризисом в защите.

Переход на другую схему

После рестарта РПЛ «Зенит» играет по схеме 3−4−3 с тройкой защитников Барриос, Чистяков, Сантос. Переход на такую расстановку — вынужденная мера. И отсутствие нужного опыта у латиноамериканцев на непрофильной позиции уже привело к результативным ошибкам в обороне.

Когда Вильмар из опорной зоны перемещался в зону между двумя центрбеками, то смотрелся неплохо, но, как только становился «правым» в тройке, сразу терялся.

То же самое касается и Дугласа. На стандартах и аутах он отходил с левого фланга в глубину и помогал с верховыми передачами, но при быстрых контратаках соперника выглядел слабо. Два пропущенных гола в матче с «Рубином» — лучшее доказательство.

В моменте с первым голом Сантос изначально на корпус проиграл Лисаковичу в выборе позиции и в итоге уступил белорусу в скорости.

Второй мяч — просчет Барриоса. Во время паса Кучаева он упустил все того же Лисаковича, находившегося за спиной, и не успел накрыть удар форварда.

Скрыть недостатки обороны «Зенита» должна схема 5−3−2, демонстрирующая лучшие качества обоймы Семака. Например, вместе с Чистяковым в центре защиты могут сыграть Алип и Адамов. Понятно, это не такое звездное трио, но за счет простых решений и действий игроки способны обеспечить надежность в защите.

Изначально Нуралы брали как игрока ротации, но нынешняя ситуация, вероятно, вынудит тренерский штаб использовать его в стартовом составе. Казах хорошо проявил себя на сборах и показал, что способен выдерживать уровень РПЛ. «Аренда Алипа — один из путей развития наших молодых игроков. Нам нужно было закрыть позицию, взять новых футболистов, чтобы Хотулев или Кравцов смогли пойти в аренду и получать игровую практику», — объяснял трансфер защитника Семак.

Адамова же брали как универсального футболиста. В «Урале» он чаще всего выходил на правом фланге, но когда становился крайним центрбэком, то быстро адаптировался и действовал уверенно. А его способность разрезать линии соперника передачами низом может компенсировать «Зениту» потерю Ракицкого.

Если с левым флангом обороны все более-менее понятно (при 5−3−2 безальтернативно — Сантос), то на правом краю у Семака есть выбор между Суторминым и Караваевым. Кажется, что при пяти защитниках Алексей выглядит предпочтительнее (он лучше в дриблинге и поддержке атаки вторым темпом). Вячеслав же полезнее при более открытых 4−5−1 (или 4−2−3−1), когда от латералей требуется резкость и четкость на полуфлангах. То же самое можно сказать и про Кругового. Данил классно выглядит именно при насыщенной полузащите и любит прорываться через центр к штрафной, в то время как Сантос находится выше или страхует Барриоса. Колумбиец регулярно «обрезается» в переводах мяча с одного края на другой, поэтому не может действовать при розыгрыше в одиночку.

Работа со стилем

Еще один способ для «Зенита» стабилизировать оборону — изменить стиль игры команды на менее доминирующий. «Зенит» гораздо лучше реагирует на длительные подходы соперника, чем на собственные привозы. На текущий момент питерцы больше всех в лиге работают с мячом (60 процентов времени), за счет чего качественнее других используют позиционные атаки. Из-за этого защитная линия слишком много играет во владение и зачастую организует контроль только ради контроля. Теряет концентрацию и создает опасные ситуации у своих ворот.

Во-первых, необходимо насытить середину поля габаритными футболистами. В первую очередь речь идет про Ерохина и Дзюбу. Оба грамотно притормаживают темп выхода соперника в атаку за счет навязывания борьбы (во второй трети поля) и частых фолов на себе. Во многом из-за этого число подходов к штрафной «Зенита» уменьшается.

Во-вторых, желательно наконец-то заставить Клаудиньо и Вендела прессинговать. Бразильцы хороши в обводках и обостряющих передачах, но отсутствием давления портят общую картину. Например, в матче против «Крыльев Советов» в середине поля питерцы не разбивали соперника на встречных курсах — поэтому самарцы так часто через нее проходили и создавали напряжение на флангах.

Проблемы в обороне «Зенита» — шанс для конкурентов. Если в ближайших матчах Семак ничего не поменяет, финиш сезона РПЛ может преподнести много сюрпризов.