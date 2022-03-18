Нападающий «Ростова» Понтус Альмквист продолжит карьеру в «Утрехте»

22-летний швед приостановил контракт с российским клубом и присоединился к «Утрехту» до конца сезона-2021/2022.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.