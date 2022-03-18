Нападающий «Ростова» Понтус Альмквист продолжит карьеру в «Утрехте»
Нападающий «Ростова» Понтус Альмквист продолжит карьеру в «Утрехте», сообщает пресс-служба клуба из Нидерландов.
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Нападающий «Ростова» Понтус Альмквист продолжит карьеру в «Утрехте», сообщает пресс-служба клуба из Нидерландов.
22-летний швед приостановил контракт с российским клубом и присоединился к «Утрехту» до конца сезона-2021/2022.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.
Напомним, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой гостей со счётом 2:1. «Ростов» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер.