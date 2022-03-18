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10:35 (мск), источник: Sport24

«Динамо» проведет благотворительную акцию на матче с «Ростовом»

«Динамо» на домашнем матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» 20 марта проведет благотворительную акцию в поддержку фондов «Дети-бабочки», «Настенька», «Живой», «Альцрус», «Ника», «Второе дыхание», а также «Федерации адаптивного хоккея».

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Источник: РИА "Новости"

В рамках совместной акции с Добром Mail.ru 100 рублей с каждого купленного билета и 20% от продаж атрибутики на матче с «Ростовом» будут направлены в НКО.

«Наше сотрудничество с сервисом Добро Mail.ru — это очередной шаг клуба для помощи нуждающимся в финансовой поддержке через благотворительные фонды. Благодаря этому сервису мы значительно расширяем свои возможности, в том числе посредством вовлечения наших болельщиков. Ранее мы адресно сотрудничали, к примеру, с такими благотворительными фондами, как “Настенька”, “Второе дыхание” и другими. В данном случае наша помощь обретает более масштабный, комплексный характер, что очень важно. Я обращаюсь к нашим болельщикам. Все вместе мы можем реальными делами помочь тем, кому это сейчас жизненно необходимо. Сделать это можно, просто купив билет и посетив “ВТБ Арену” на ближайшем домашнем матче “Динамо”, — заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

Организаторы матча приглашают болельщиков самостоятельно делать пожертвования, выбрав любой из фондов, представленных на платформе Добра. На странице проекта можно подробнее узнать о благотворительных организациях и поддержать фонд. Кроме того, во время матча будет организована работа волонтёров, которые расскажут о способах помощи нуждающимся.

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