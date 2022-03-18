«Динамо» проведет благотворительную акцию на матче с «Ростовом»

«Наше сотрудничество с сервисом Добро Mail.ru — это очередной шаг клуба для помощи нуждающимся в финансовой поддержке через благотворительные фонды. Благодаря этому сервису мы значительно расширяем свои возможности, в том числе посредством вовлечения наших болельщиков. Ранее мы адресно сотрудничали, к примеру, с такими благотворительными фондами, как “Настенька”, “Второе дыхание” и другими. В данном случае наша помощь обретает более масштабный, комплексный характер, что очень важно. Я обращаюсь к нашим болельщикам. Все вместе мы можем реальными делами помочь тем, кому это сейчас жизненно необходимо. Сделать это можно, просто купив билет и посетив “ВТБ Арену” на ближайшем домашнем матче “Динамо”, — заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.