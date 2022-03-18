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14:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Спартак» решил ограничить сотрудничество с «Матч ТВ»

«Спартак» принял решение ограничить сотрудничество с «Матч ТВ», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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Источник: Спорт-Экспресс

По сведениям источника, руководство московского клуба решило приостановить любое взаимодействие с каналом вне рамок контракта. Это означает, что ТВ-контракт будет исполняться, однако другие направления будут заморожены. Отмечается, что такое решение связано в связи с «однобоким подходом к освещению, нарушением договоренностей и нарушением этики».

«Спартак» после 21-го тура занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков.

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