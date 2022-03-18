Источник: «Спартак» решил ограничить сотрудничество с «Матч ТВ»

По сведениям источника, руководство московского клуба решило приостановить любое взаимодействие с каналом вне рамок контракта. Это означает, что ТВ-контракт будет исполняться, однако другие направления будут заморожены. Отмечается, что такое решение связано в связи с «однобоким подходом к освещению, нарушением договоренностей и нарушением этики».