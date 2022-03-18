«Не котируются»: экс-игрок «Динамо» — об отношении к россиянам за границей
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Защитник словенского «Целе» Григорий Морозов рассказал об отношении к российским футболистам в Европе.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Защитник словенского «Целе» Григорий Морозов рассказал об отношении к российским футболистам в Европе.
«Долгое время у меня был страх переезда в Европу. Но при этом я очень хотел попробовать себя за рубежом и сейчас безмерно этому рад — для моей карьеры это шаг вперед. Мне повезло, что меня сюда позвали, потому что, нужно признать, российских футболистов за границей не ждут, несмотря на наши амбиции. В Европе нет представления, что российский игрок может приехать и усилить команду из топ-5, топ-6 чемпионатов. Я хотел играть в Хорватии, но даже там есть свои кадры. У российских футболистов большие ожидания и требования, поэтому они здесь не котируются», — приводит слова защитника «Матч ТВ».
Морозов отметил, что ситуация может измениться, если больше российских футболистов будет переходить в европейские клубы и проявлять себя, но добавил, что многие из игроков не хотят уезжать на менее выгодных условиях.
Морозов перешел в «Целе» в феврале из московского «Динамо» на правах свободного агента. За словенский клуб он провел пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами и результативной передачей.