Испанское класико, римское дерби и Слуцкий в гостях у ЦСКА

Прогноз: «Спартак» не победит за 2.08

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 22, 19.03.2022, 14:00 Нижний Новгород - Спартак -

По именам «Нижний Новгород» не может чем-то напугать «Спартак» — даже сейчас, когда москвичи еще не преодолели кризис. За исключением одного: главный тренер нижегородцев Александр Кержаков чаще любого другого футболиста в российской истории поражал ворота «Спартака» — 13 голов в 26 матчах, настоящий бич красно-белых. «Спартаку» Кержаков забил свой первый мяч в российской Премьер-лиге и первую гостевую победу как тренер РПЛ одержал тоже над «Спартаком», 7 августа прошлого года. «Спартак» слабо играет в этом сезоне в гостях: 5 поражений в 10 матчах, разница мячей — 8:16. Поэтому проблемы спартаковцев в Нижнем прогнозируемы, правда, сами нижегородцы дома набирают меньше очков, чем в гостях.

«Спартак» мало забивает на выезде, «Нижний Новгород» по результатам и стилю «низовая» команда, поэтому в этом матче имеет смысл играть тотал меньше 2.5, но 1.81 не слишком лакомый коэффициент. Можно выбрать вариант, что красно-белые в нынешнем разобранном состоянии потеряют очки, например, сыграв вничью. Кстати, коэффициент на ничейный исход выглядит еще лучше — 3.70.

Прогноз: победа «Зенита» и обе забьют за 2.65

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 22, 19.03.2022, 19:30 Зенит - Арсенал Т -

«Зенит» потерял очки в сумасшедшей концовке матча с «Крыльями» и подпустил «Динамо» в чемпионской гонке. Которое как раз камня на камне не оставило от тульского «Арсенала», причем на его поле. Матч в Самаре показал определенные проблемы действующих чемпионов, как в атаке, так и в обороне. Сможет ли Миодраг Божович и его команда использовать эту информацию? С учетом выступления туляков в последнее время в этом есть сомнения.

Расслабиться «Зениту» не позволит турнирное положение — осечка петербуржцев в Самаре совсем не на руку тульским «канонирам», ведущим борьбу за выживание (если о ней можно говорить с учетом слухов о грядущей отмене вылета в ФНЛ). Наученный собственным горьким опытом «Зенит» не станет останавливаться и постарается отгрузить сопернику больше одного-двух голов, тем более у «Арсенала» самая слабая оборона в лиге и больше всех пропущенных мячей. С забитыми голами у Тулы дело обстоит лучше — например, их больше, чем у московского «Спартака», идущего на 9-м месте. «Зенит» почти не играет на ноль — даже дома, лишился двух основных центральных защитников, поэтому для повышения суммы выигрыша предпочтем ставку «обе забьют» более надежной «тотал больше 2.5».

Прогноз: победа ЦСКА и тотал меньше 2.5 за 3.25

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 22, 20.03.2022, 14:00 ЦСКА - Рубин -

Леонид Слуцкий против ЦСКА — это всегда интересно и исключает скуку. Особенно после огненного перформанса главного тренера «Рубина», обвинившего в поражении от «Ростова» в предыдущем туре судейскую бригаду Виталия Мешкова, причем в непарламентских выражениях. Кажется, дисквалифицировать Слуцкого до игры с ЦСКА уже не успеют, и встретиться со своей бывшей командой и ее сотрудниками ему удастся. У Леонида Викторовича давняя и крепкая дружба с братьями Березуцкими, и это, безусловно, станет одной из тем вокруг матча. Но на поле друзей нет.

«Рубин» из-за дисквалификации лишился лучшего нападающего этой весны Виталия Лисаковича, а также, по известным причинам, нескольких легионеров. Кадровые проблемы казанцев не так велики, как, скажем, у «Краснодара», но они есть. У ЦСКА дела близки к идеалу. Пусть «Локомотив» и заставил армейцев помучиться, но победная серия продлилась уже до шести официальных игр. ЦСКА — лучшая команда РПЛ по игре в обороне и, если и пропускает, то не больше одного мяча с поражения от «Зенита» 28 ноября. Впрочем, красно-синие и забивают не так много, да и большого числа голевых моментов не создают. Если все пойдет по плану Березуцких — это будет неброско, но надежно. Языджи и компания позаботятся.

Прогноз: победа ПСЖ с форой (-1.5) за 3.10

Футбол Франция 2021/2022 Тур 29, 20.03.2022, 15:00 Монако - ПСЖ -

Встреча монегасков с парижанами, назовем ее «дерби Килиана Мбаппе», пройдет вскоре после вылета обоих коллективов из еврокубков. И тем, и тем предстоит на внутренней арене реабилитироваться за завершение евросезона. ПСЖ это сделать проще: чемпионский титул и так почти в кармане, но есть проблема — даже собственные болельщики больше не считают это достижением и в победном матче с аутсайдером чемпионата «Бордо» (3:0) люто освистали Месси и Неймара, припомнив им безвольную игру в Мадриде. К Мбаппе вопросов нет, и он почти наверняка отметится на табло в матче со своей бывшей командой. Вряд ли против Парижа стоит ждать в стартовом составе Александра Головина, но после перерыва российский полузащитник наверняка получит игровое время, тем более в матче Лиги Европы с «Брагой» (1:1) он отметился голевой передачей.

У «Монако» проблемы с атакой и забитыми мячами. Смена тренера с Нико Ковача на Филиппа Клемана пока ничего хорошего монегаскам не принесла, и, хотя им жизненно важно набирать очки, чтобы дотянуться до еврокубковых мест на следующий сезон, уязвленные парижане вряд ли им помогут. Ждем уверенную победу фаворита с разницей хотя бы в два мяча.

Прогноз: ничья и обе забьют за 4.10

Футбол Италия 2021/2022 Тур 30, 20.03.2022, 20:00 Рома - Лацио -

Увлекательная борьба за скудетто в Италии уходит на второй план в день огненного римского дерби. И неважно, что битва идет за пятое место в таблице. Позади уже больше двух третей чемпионата, а римские клубы подошли к очной встрече с почти одинаковыми показателями. В таблице их разделяет одно очко. Почти, да не совсем. «Лацио» Маурицио Сарри действует результативнее, а «Рома» Жозе Моуринью — надежнее в обороне.

Чаще всего в римском дерби соперники обмениваются голами, так было в четырех из семи последних очных встреч. В драматичном матче первого круга сильнее оказались «лациале» — 3:2, но на том отрезке сезона команда Сарри выглядела явно интереснее забуксовавшего коллектива Моуринью. Сейчас силы выровнялись. «Рома» может похвастать серией из шести матчей без поражений, «Лацио» — неукротимым бомбардиром Чиро Иммобиле, забивающим почти в каждой игре. Все говорит о том, что матч будет упорным, с примерно равными шансами, так почему бы не поставить на ничью.

Прогноз: ничья и обе забьют за 4.10

Футбол Испания 2021/2022 Тур 29, 20.03.2022, 23:00 Реал - Барселона -

После непродолжительного упадка испанское класико снова заслуживает того, чтобы считаться бесспорно главным матчем европейского уикенда. К тому, что в большом порядке «Реал» Анчелотти, все привыкли, но на радость каталонским болельщикам и всем желающим увидеть настоящее футбольное пиршество «Барселона» Хави тоже стремительно прогрессирует. Уже в январской встрече на мини-турнире за Суперкубок Испании, где «Реал» оказался сильнее в дополнительное время (3:2), «Барселона» заслужила комплименты даже со стороны соперников. Но после успешной трансферной кампании «блауграна» стала еще интереснее и не проигрывает уже 11 матчей подряд.

На стороне «Реала» преимущество в свежести, ведь «Барса» на неделе слетала в Стамбул, где со второй попытки все-таки сломила сопротивление «Галатасарая» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Мадридцы чуть раньше разбили вдребезги перспективы европейского господства богатого ПСЖ, причем чуть ли не в одни ноги это сделал великолепный Карим Бензема, переживающий вторую молодость. К сожалению для болельщиков «Мадрида», участие француза в класико под вопросом: на неделе он тренировался лишь индивидуально после травмы в игре с «Мальоркой». Если что, бремя лидерства в атаке с удовольствием возьмет на себя Винисиус. Травмирован защитник Ферлан Менди. У каталонцев нет ясности по Десту, Пике и Педри.

Конечно, «Реал» по-прежнему фаворит, об этом говорят и турнирная таблица, и место проведения матча, но игры в одни ворота мы точно не увидим. Результативность последних матчей говорит о том, что обе команды с большой долей вероятности забьют. Многое зависит от кондиций Бензема. Если лидер «сливочных» не будет готов на 100%, повышается вероятность ничьи, которая, в принципе, устроит обе стороны.