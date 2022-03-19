Легионер «Динамо» близок к уходу из клуба

«Я в хороших отношениях с “Динамо”. Не исключено, что Себастьян будет продан к 7 апреля. Если нет, то он покинет клуб не позднее лета. Однако мы уже договорились, что он сможет сменить команду за определенную сумму. Переговоры продолжаются и находятся на очень продвинутой стадии. Это вопрос ближайших недель. Шиманьский будет играть в другом чемпионате», — цитирует Пекарского Meczyki.

«Рыбус уже девять лет живет в России. У него русская жена и двое сыновей. Его отъезд из страны до истечения срока его контракта в июне на данный момент невозможен. Это сложная ситуация с частной точки зрения. Он пустил корни в России. У него много незаконченных дел, о которых мне не хотелось бы здесь говорить. Он не может просто стереть десятилетие своей жизни за одну ночь. Он не уйдет без своей семьи. Как бы это выглядело? Каждый мужчина должен заботиться о своих близких, и он это ответственно делает. Парень ни в чем не виноват. На текущую ситуацию это никак не влияет. У него есть и всегда будет семья из России, он живет в этой стране и должен спокойно ждать развития ситуации. У него еще два месяца по контракту», — добавил Пекарский.