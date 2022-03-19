Программа 22-го тура РПЛ откроется матчами с участием «Зенита», «Локомотива» и «Спартака»

Лидер чемпионата России петербургский «Зенит» в последнем по хронологии матче дня на «Газпром-Арене» примет тульский «Арсенал», который располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе команд 45 и 20 очков соответственно. Беспроигрышная серия сине-бело-голубых в премьер-лиге насчитывает 10 матчей (шесть побед, четыре ничьих); последней командой, обыгравшей их, был именно «Арсенал» (2:1). Туляки после домашней победы над действующим чемпионом потерпели шесть поражений, а также по два раза победили и сыграли вничью; их серия без побед насчитывает четыре игры и длится с декабря прошлого года.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в матче против «Арсенала» не сможет рассчитывать на травмированных вратаря Даниила Одоевского и защитника Деяна Ловрена, а также заболевшего полузащитника Александра Ерохина; из-за дисквалификации встречу пропустит хавбек Вендел. При этом в субботу на поле сможет выйти игрок обороны Дмитрий Чистяков, который в матче 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) был заменен из-за повреждения. Накануне игры к тренировкам в общей группе вернулся полузащитник Магомед Оздоев, пропустивший две последние игры сине-бело-голубых.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 22, 19.03.2022, 19:30 Зенит - Арсенал Т -

Наставник «Арсенала» Миодраг Божович не имеет проблем с дисквалифицированными. При этом под вопросом находится участие в матче полузащитников Владислава Пантелеева и Сергея Ткачева.

«Зенит» и «Арсенал» провели первый официальный матч в 2014 году. За восемь лет в чемпионате России команды в общей сложности сыграли друг против друга 15 раз — в восьми случаях победили петербуржцы, туляки были сильнее пять раз, еще дважды клубы не смогли выявить победителя. Команды также дважды встречались в Кубке России, в обоих случаях сильнее на стадии ⅛ финала был «Арсенал».

Эта игра станет заключительной для «Зенита» перед паузой в РПЛ. С 21 по 27 марта сборная России проведет сбор в Москве, на него вызваны 27 игроков. Наибольшее клубное представительство у петербуржцев — в национальную команду приглашены защитники Данил Круговой, Алексей Сутормин и Чистяков, полузащитники Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Ерохин, а также нападающий Иван Сергеев.

Визит турбулентного «Спартака» в Нижний Новгород

Во втором матче дня занимающий девятое место в турнирной таблице чемпионата России московский «Спартак» на выезде встретится с «Нижним Новгородом», который располагается на 11-й строчке. Красно-белые в 21 матче РПЛ набрали 26 очков, а нижегородцы, для которых этот сезон является первым в чемпионате России, — 23.

«Спартак» начал 2022 год под руководством нового главного тренера — итальянца Паоло Ваноли. При нем команда провела три матча в чемпионате России (поражения от ЦСКА (0:2) и «Краснодара» (1:2), а также победа над идущим вторым «Динамо» со счетом 2:0). После поражения от армейцев красно-белые в ⅛ финала Бетсити — Кубка России разгромили краснодарскую «Кубань» (6:1), которая выступает в первом дивизионе первенства Олимп — Футбольной национальной лиги.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 22, 19.03.2022, 14:00 Нижний Новгород - Спартак -

«Нижний Новгород», главным тренером которого является один из лучших бомбардиров в истории сборной России Александр Кержаков, также провел в 2022 году четыре матча. В чемпионате России волжане дома обыграли «Урал» (1:0), а на выезде проиграли ЦСКА (0:1) и сыграли вничью с «Уфой» (0:0). В ⅛ финала Кубка России они в Москве крупно уступили «Динамо» (0:3) и завершили выступление в турнире.

Субботняя игра станет второй в истории встреч «Нижнего Новгорода» и «Спартака». В первом круге этого розыгрыша чемпионата России команда Кержакова на выезде обыграла красно-белых, которых тогда тренировал португалец Руй Витория, со счетом 2:1. Точным ударам Кирилла Гоцука и Алексея Козлова в первые 16 минут игры москвичи смогли противопоставить только один гол Эсекьеля Понсе, который зимой был отдан в аренду в испанский «Эльче».

В начале марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение позволить иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие контрактов в одностороннем порядке в связи с ситуацией на Украине. После этого состав «Нижнего Новгорода» покинули полузащитник Ларс Ларсен и нападающий Сильвестр Игбун — первый приостановил соглашение до конца сезона-2021/22, а второй расторг договор с нижегородским клубом. В субботу против «Спартака» также может не сыграть Козлов. «Спартак» не имеет проблем с легионерами, которые стремились бы покинуть клуб, также у Паоло Ваноли нет проблем с дисквалифицированными и тяжело травмированными игроками; под вопросом находится только появление на поле защитников Павла Маслова и Ильи Кутепова, которые не являются игроками основного состава.

После завершения 22-го тура в сборную России от «Спартака» отправятся голкипер Александр Селихов, защитник Георгий Джикия и атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев. Для вратаря этот вызов стал первым за почти четыре года — он был в расширенном составе на чемпионат мира 2018 года, но не смог войти в заявку на домашний турнир из-за травмы. По числу игроков, вызванных в национальную команду, красно-белые уступают только «Зениту» (семь) и «Динамо» (четыре).

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 22, 19.03.2022, 16:30 Ахмат - Локомотив -

Другие матчи дня

Также в субботу московский «Локомотив» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», который занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 31 очко в 21 матче. Железнодорожники с таким же количеством очков в 20 играх располагаются на седьмой позиции. В первой части чемпионата «Ахмат» в Москве победил «Локомотив» со счетом 2:1.

14 марта защитник Пабло перешел из «Локомотива» в бразильский «Фламенго», он стал первым иностранным игроком, покинувшим расположение московской команды. 4 марта украинский полузащитник Артем Полярус покинул «Ахмат» по семейным обстоятельствам. Футболист обратился к руководству клуба с просьбой о досрочном прекращении трудового договора.

В первом матче дня екатеринбургский «Урал» на своем поле примет подмосковные «Химки». «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче. «Химки» с 15 очками в 21 игре располагаются на последней, 16-й позиции.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 22, 19.03.2022, 12:00 Урал - Химки -

1 марта пресс-служба «Урала» сообщила, что голкипер Ярослав Годзюр расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Позднее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов сообщил ТАСС, что также был приостановлен контракт с украинским защитником Денисом Кулаковым. 10 марта пресс-служба «Урала» объявила о приостановке соглашений с грузинскими полузащитниками Лукой Гагнидзе и Лукой Цулукидзе.

17 марта генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил ТАСС, что камерунский нападающий Ламкель Зе уведомил клуб о намерении расторгнуть контракт, он находится в расположении французского «Меца». Ранее шведский защитник Филип Дагерстол в письменном виде уведомил «Химки» о намерении приостановить контракт.