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12:01 (мск), источник: Sport24

Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк рассматривают возможность участия в тендере за право стать титульным спонсором РПЛ

Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк рассматривают возможность участия в тендере за право стать титульным партнером Российской Премьер-лиги, сообщает «РБК Спорт».

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Источник: РИА "Новости"

Источники заявили, что, на сегодняшний день конкретное предложение поступило от Совкомбанка, который может предложить порядка 1,2 млрд руб за каждый год сотрудничества. Вариант с возможностью участия в тендере рассматривают Сбербанк и ВТБ. «Их предложения пока не оформлены, но контакты были и они рассматривают возможность сотрудничества с РПЛ», — сообщил источник в лиге.

Сейчас титульным спонсором РПЛ является «Тинькофф», который платит в год около 330 млн руб. Компания рассматривает вопрос о целесообразности пролонгации соглашения.

«У Тинькофф» перед тендером будет право первого предложения по пролонгации сотрудничества. Если оно устроит клубы лиги, то тогда банк останется титульным партнером. Если нет — пройдет полноценный тендер по примеру букмекерского", — заявил источник.

Дата тендера пока не согласована, но источники утверждают, что он должен начаться в течение месяца.

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