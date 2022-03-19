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«Нижний Новгород» — «Спартак»: Литвинов, Зобнин и Николсон выйдут в основном составе

Сегодня, 19 марта, состоится матч «Нижний Новгород» — «Спартак». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе.

Нижний Новгород
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Команды определились со стартовыми составами:

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 22, 19.03.2022, 14:00

Нижний Новгород-Спартак-

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

«Спартак»: Селихов, Литвинов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Мартинс, Хлусевич, Промес, Бакаев, Николсон.

«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 встрече и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (26) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

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