«Нижний Новгород» — «Спартак»: Литвинов, Зобнин и Николсон выйдут в основном составе

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Команды определились со стартовыми составами:

«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 встрече и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (26) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).