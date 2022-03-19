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«Химки» победили впервые за 11 матчей РПЛ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Подмосковные «Химки» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

Химки
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая прошла в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 86-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Иван Кузьмичев.

«Химки» прервали серию из 10 матчей без побед в чемпионате России и ушли с последнего места в турнирной таблице, набрав 18 очков в 22 матчах. «Урал» с 20 очками занимает 13-ю строчку. В следующем туре екатеринбуржцы 3 апреля на выезде сыграют против ЦСКА, подмосковный клуб 1 апреля в гостях встретится с казанским «Рубином».

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