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21:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Просто приземляется на ногу»: судья оправдал стык с жуткой травмой Айртона

Главный арбитр матча «Нижний Новгород» — «Спартак» Сергей Иванов объяснил, почему не удалил защитника хозяев Кирилла Гоцука после единоборства с игроком обороны гостей Айртоном.

Спартак
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Источник: ФК "Спартак"

Столкновение произошло в добавленное к первому тайму время, Гоцук приземлился на ногу Айртону. В результате бразилец был заменен.

«Он очевидно играет в мяч и просто приземляется на ногу, не делает никаких дополнительных движений», — приводится комментарий Иванова в Telegram-канале «Спартака».

Игра завершилась со счетом 1:1.

В декабре за аналогичный фол был удален форвард «Спартака» Александр Соболев, однако с февраля подобные эпизоды не считаются нарушением правил. В случае отсутствия заведомой грубости при единоборстве и попадании сначала в мяч, а затем шипами в тело соперника фол не фиксируется, а игрок не наказывается карточкой.

Нижний Новгород
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
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