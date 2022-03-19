«Просто приземляется на ногу»: судья оправдал стык с жуткой травмой Айртона

Столкновение произошло в добавленное к первому тайму время, Гоцук приземлился на ногу Айртону. В результате бразилец был заменен.

«Он очевидно играет в мяч и просто приземляется на ногу, не делает никаких дополнительных движений», — приводится комментарий Иванова в Telegram-канале «Спартака».

В декабре за аналогичный фол был удален форвард «Спартака» Александр Соболев, однако с февраля подобные эпизоды не считаются нарушением правил. В случае отсутствия заведомой грубости при единоборстве и попадании сначала в мяч, а затем шипами в тело соперника фол не фиксируется, а игрок не наказывается карточкой.