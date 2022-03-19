«Спартак» набрал 27 очков в 22 турах — худший результат с сезона-2003. Тогда клуб стал 10-м

Футбол, Премьер-лига, Тур 2219.03.2022, 14:00 (МСК UTC+3)Нижний Новгород, 18517 зрителей
|Александр Кержаков
|Паоло Ваноли
|Иброгимхалил Юлдошев
|74′
|Кристофер Мартинс(Шамар Николсон)
|72′
|25
|Артур Нигматуллин
90+4′
|57
|Александр Селихов
|5
|Лукас Масоэро
|2
|Самюэль Жиго
|6
|Иброгимхалил Юлдошев
|14
|Георгий Джикия
|24
|Кирилл Гоцук
|17
|Кристофер Мартинс
83′
|14
|Кирилл Кравцов
88′
|26
|Даниил Хлусевич
|37
|Альберт Шарипов
|19
|Шамар Николсон
|78
|Николай Калинский
|24
|Квинси Промес
|7
|Ричи Эннин
43′
|6
|Айртон
46′
|22
|Никита Каккоев
62′
|8
|Виктор Мозес
|4
|Акош Кечкеш
|68
|Руслан Литвинов
87′
|89
|Дмитрий Стоцкий
75′86′
|7
|Александр Соболев
|2
|Виктор Александров
|10
|Зелимхан Бакаев
65′
|93
|Тимур Сулейманов
55′71′
|18
|Наиль Умяров
|17
|Игорь Горбунов
|47
|Роман Зобнин
65′
|22
|Михаил Игнатов
90+3′
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Андрей Образко(Россия, Ставрополь)
|ВАР
|Иван Сиденков(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)