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17:00 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» набрал 27 очков в 22 турах — худший результат с сезона-2003. Тогда клуб стал 10-м

У «Спартака» худший с 2003 года результат набранных очков после 22 туров чемпионата. Московская команда сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас у красно-белых 27 очков — меньше на данном этапе сезона было только в сезоне-2003 (25). Тот сезон «Спартак» завершил на 10-м месте — это худший результат клуба за все время выступлений в чемпионате России.

В этом розыгрыше РПЛ команда Паоло Ваноли на текущий момент идет девятой в таблице, однако в случае победы «Рубина» в этом туре «Спартак» опустится на десятую позицию.

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