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18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» уникален! Нелепым образом подарили Кержакову ничью

Промес забыл, как бить пенальти?

Спартак
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Кажется, совсем недавно болельщики «Спартака» праздновали победу над «Динамо». С тех пор многое изменилось: команда непостижимым образом проиграла дома «Краснодару», а теперь потеряла очки в Нижнем Новгороде. Ну разве мог Александр Кержаков не отобрать очки у «Спартака»?

Паоло Ваноли преподнёс пару сюрпризов. В состав вернулся Руслан Литвинов, он заменил в тройке защитников Максимилиано Кофрие. Также на правую бровку вместо Виктора Мозеса вышел Даниил Хлусевич.

В отсутствие Мозеса «Спартак» сильно сместил атаки на левый фланг и большинство выпадов проводил через Айртона. Красно-белые в первой половине тайма прибрали мяч (в определённый момент владение было 66 процентов). Сначала гости пытались комбинировать низом, но потом перешли на забросы. При этом их встречали с ожесточённым сопротивлением — «Нижний» играл жёстко и много фолил: в первом тайме у хозяев девять нарушений против четырёх у «Спартака».

У «Спартака» было явное преимущество в атаке, но мешал высокий процент брака. Последнего паса либо не было, либо он был неточным и заканчивался перехватом. «Нижний» же со временем проснулся и стал контратаковать, причём достаточно остро. Привело это к чудом не состоявшемуся голу в конце тайма. «Спартак» спасли фол и Александр Селихов, который оказался ровно в той точке, куда полетел мяч. В итоге гости даже умудрились проиграть по ударам: «Нижний» пробил пять раз (два в створ), красно-белые — четыре (один в створ).

А на последних секундах первого тайма «Спартак» лишился Айртона. Защитник «Нижнего» Кирилл Гоцук выбивал мяч и угодил шипами в голеностоп бразильцу. Тот взвыл от боли, но судья Сергей Иванов не дал даже жёлтой карточки.

В перерыве Айртона заменили на Мозеса, который отправился на непривычный левый фланг. Дальше началось самое весёлое. «Спартак» снова прибрал мяч и на 72-й минуте наконец сумел забить. Кристофер Мартинс Перейра подключился на ближнюю штангу и вонзил дебютный гол за красно-белых.

Долго радоваться «Спартаку» не пришлось. Спустя две минуты «Нижний» сравнял после подачи и удара головой защитника Иброхимхалила Юлдошева. Вопросы к обороне гостей, которая сместилась к ближней штанге, оставив игрока хозяев в одиночестве.

Самый удивительный момент случился ещё через пару минут. «Спартак» заработал пенальти, бить отправился Промес. Квинси пробил криво, попав в опорную ногу, но забил. Иванов отправился смотреть повтор и назначил свободный удар за нарушение — команда удивительно лишилась гола. Кажется, такое у нас может происходить только со «Спартаком».

В последние минуты гости давили, создали несколько опаснейших моментов, но забить так и не смогли. Второй тайм получился парадоксальным. «Спартак» выиграл по голам, но не победил. Турнирные перспективы красно-белых по-прежнему максимально туманны. Команда занимает девятое место и отстаёт от зоны еврокубков на 11 очков, причём у идущего четвёртым «Сочи» есть матч в запасе.

Нижний Новгород
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
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