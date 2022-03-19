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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» обыграл на выезде «Ахмат» и обошел грозненцев в таблице РПЛ

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» принимал «Локомотив».

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АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Локомотив"

Гости одержали победу — 3:2.

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, ему ассистировал Вильсон Изидор.

Через 10 минут ответный мяч забил хавбек «Ахмата» Александр Трошечкин, голевой пас отдал Даниил Уткин. В добавленное к первому тайму время со штрафного забил Уткин.

На 54-й минуте счёт сравнял Изидор, а на 62-й минуте отличился нападающий железнодорожников Ян Кухта, результативную передачу оформил Жемалетдинов.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

Ахмат
2:3
Первый тайм: 2:1
Локомотив
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