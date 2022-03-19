«Локомотив» обыграл на выезде «Ахмат» и обошел грозненцев в таблице РПЛ

Гости одержали победу — 3:2.

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, ему ассистировал Вильсон Изидор.

Через 10 минут ответный мяч забил хавбек «Ахмата» Александр Трошечкин, голевой пас отдал Даниил Уткин. В добавленное к первому тайму время со штрафного забил Уткин.

На 54-й минуте счёт сравнял Изидор, а на 62-й минуте отличился нападающий железнодорожников Ян Кухта, результативную передачу оформил Жемалетдинов.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).