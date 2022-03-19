Даниил Уткин забил пятый мяч со штрафного в сезоне
Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин забил очередной мяч.
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Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин забил очередной мяч.
Он отличился во встрече 22-го тура РПЛ с «Локомотивом».
В концовке первого тайма матча 22-летний футболист точно пробил со штрафного. «Ахмат» хитро разыграл стандарт, а Уткин пробил в девятку. Мяч отскочил от штанги и влетел в ворота соперника.
Это уже пятый гол Уткина в сезоне со штрафного в РПЛ. Ранее он забивал в матчах с «Рубином», «Динамо» и «Локомотивом».
Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:2.
«Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).