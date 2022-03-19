Даниил Уткин забил пятый мяч со штрафного в сезоне

Он отличился во встрече 22-го тура РПЛ с «Локомотивом».

В концовке первого тайма матча 22-летний футболист точно пробил со штрафного. «Ахмат» хитро разыграл стандарт, а Уткин пробил в девятку. Мяч отскочил от штанги и влетел в ворота соперника.

Это уже пятый гол Уткина в сезоне со штрафного в РПЛ. Ранее он забивал в матчах с «Рубином», «Динамо» и «Локомотивом».

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:2.