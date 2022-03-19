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19:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гоцук пожелал Айртону здоровья: У меня не было злого умысла

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук прокомментировал итог матча со «Спартаком» (1:1) в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

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Источник: ФК "Спартак"

— По поводу момента с Айртоном, наступили ему на ногу жестко и у него большая гематома. Вообще, как вы это видите: красная, не красная. Все сходятся на мнении, что вас надо было удалить.

— Я бы хотел пожелать Айртону здоровья, у меня не было злого умысла. Я всегда с детства отличался жесткой игрой, но не жестокой. Хотел бы еще раз извиниться за этот момент, но он был игровой. Я двигался с мячом, увидел Айртона, отдал передачу и, уже когда приземлялся наступил ему на ногу.

Я считаю, что это не удаление. Так же Сергей Иванов разобрался, объяснил трактовку. Футбол — контактный вид спорта. Я надеюсь, что меньше будет красных карточек, меньше пенальти в чемпионате, но будет больше контактной игры.

— Но вы же видели, что и за такие примерно нарушения обычно, в том числе и в РПЛ игроков удаляли. Вы считаете, что в таких ситуациях правила футбола нужно чуть-чуть видоизменять, когда нет умысла?

— Ситуации разные в принципе бывают. Можно удалить, можно не удалить, можно судью отругать, как после предыдущего тура, можно всегда быть чем-то недовольным. Сейчас я субъективен и не могу давать оценку, потому что моя команда сыграла дома вничью со «Спартаком». В принципе, по моментам и по игре это закономерный результат. Что-то еще добавлять я не вижу смысла.

— Какая была ваша реакция, когда Промес бил пенальти?

— Я стоял за воротами, получил травму, мне Мозес на ногу упал. Я видел, что он сыграл в два касания, я был уверен, что судья отменит этот гол. Буквально недавно в чемпионате Германии такой же случай был. Все закономерно.

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