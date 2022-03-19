«Зенит» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» победил тульский «Арсенал» со счетом 3:0 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 31 426 зрителей, что стало рекордом посещаемости нынешнего сезона на «Газпром Арене».

Дублем в составе «Зенита» отметился Малком (44 и 55-я минуты), также отличился Юри Алберто (89).

Подопечные Сергея Семака не проигрывают в чемпионате страны на протяжении 11 матчей (семь побед и четыре ничьи), последний раз команда из Санкт-Петербурга терпела поражение в РПЛ 16 октября прошлого года в матче первого круга против команды из Тулы (1:2).

«Арсенал» еще не выигрывал после завершения зимней паузы. Безвыигрышная серия «Арсенала» в РПЛ составляет пять матчей, во всех турнирах — шесть. Последний раз «Арсенал» побеждал 5 декабря в гостевом матче премьер-лиги против подмосковных «Химок» (2:1).