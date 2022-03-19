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21:53 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу

Подопечные Сергея Семака не проигрывают в чемпионате страны на протяжении 11 матчей.

Зенит
Арсенал ТПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» победил тульский «Арсенал» со счетом 3:0 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 31 426 зрителей, что стало рекордом посещаемости нынешнего сезона на «Газпром Арене».

Дублем в составе «Зенита» отметился Малком (44 и 55-я минуты), также отличился Юри Алберто (89).

Подопечные Сергея Семака не проигрывают в чемпионате страны на протяжении 11 матчей (семь побед и четыре ничьи), последний раз команда из Санкт-Петербурга терпела поражение в РПЛ 16 октября прошлого года в матче первого круга против команды из Тулы (1:2).

«Арсенал» еще не выигрывал после завершения зимней паузы. Безвыигрышная серия «Арсенала» в РПЛ составляет пять матчей, во всех турнирах — шесть. Последний раз «Арсенал» побеждал 5 декабря в гостевом матче премьер-лиги против подмосковных «Химок» (2:1).

«Зенит» остался лидером чемпионата России, в активе сине-бело-голубых 48 очков в 22 матчах. У занимающего второе место московского «Динамо» 42 очка и матч в запасе. «Арсенал» находится в зоне стыковых матчей с 20 очками после 22 сыгранных матчей, команда располагается на 14-й позиции. В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с «Сочи» 3 апреля, «Арсенал» днем ранее проведет домашний матч против «Ахмата».

Зенит
3:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
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