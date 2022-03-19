Такого Малкома «Зенит» и покупал! Бразилец дублем снес «Арсенал»
В Санкт-Петербурге снова «плюс шесть» — как минимум до воскресенья.
В Санкт-Петербурге снова «плюс шесть» — как минимум до воскресенья.
«Зенит» крайне редко проигрывает в премьер-лиге, поэтому каждая неудача запоминается. В этом сезоне поражений было два — дома с «Сочи» и в гостях у «Арсенала». Причем они шли друг за другом в октябре.
Выезд в Тулу выдался особенно болезненным. Там «Зенит» создал тонну моментов — на 3,18 xG. Сравнял счет на 88-й минуте, но сразу же пропустил фантастический удар от Кингса Кангвы и проиграл. А «Арсенал» встал в ряд не только с «Сочи», но и с «Челси», «Ювентусом» и «Бетисом» — только они обыгрывали сине-бело-голубых в текущем сезоне.
Сергей Семак очень хорошо запомнил ту игру. Перед матчем он детально разбирал поражение в Туле и дал понять, что хочет реванш. Но и без этой истории «Зениту» требовалась победа — только она позволяла ему уйти на двухнедельную паузу с комфортным отрывом от «Динамо».
При этом из-за дисквалификации «Зенит» не мог рассчитывать на Вендела, а матч недельной давности с «Крыльями Советов» (1:1) оставил неоднозначное впечатление от игры чемпионов. Поэтому Семак решился на существенные тактические перестановки. Если в двух предыдущих турах стартовый состав «Зенита» был идентичным, то сейчас Семак сделал сразу четыре замены, да еще и сменил схему. Место дисквалифицированного Вендела в центре поля занял Кузяев; Дзюба и Юри Алберто сели на скамейку, а в нападении вышли Сергеев и Мостовой; Сутормин уступил правый фланг Караваеву.
При объявлении составов казалось, что расстановка останется привычной для этого года — 3−4−3. Но Семак всех переиграл: «Зенит» откатился к блоку с двумя центральными защитниками, Барриос вернулся в опорную зону, а схема больше напоминала 4−1−4−1, чем 4−3−3. Барриос находился очень глубоко, а Мостовой с Малкомом были примерно на той же линии, что и Клаудиньо с Кузяевым.
«Арсенал» ожидаемо действовал низко и вообще не встречал соперника на чужой половине. Туляки — в последней тройке лиги по интенсивности прессинга, так что у хозяев хватало пространства для атак. Кузяев с Клаудиньо бегали повсюду и пытались конструировать атаки через центр, но все-таки основная угроза от «Зенита» исходила с флангов — Караваев и особенно Круговой бомбардировали штрафную Коченкова подачами. Хотя Дзюбы не было, а Сергеев за верховые мячи едва цеплялся.
В первом тайме «Зенит» с трудом создавал моменты. До первого гола Малкома самым опасным из них оставался удар Клаудиньо со штрафного и попадание Кузяева в штангу. В том эпизоде блестяще сыграл Коченков — голкипер «Арсенала» в последний момент отразил выстрел бразильца и сделал все, чтобы Далер не забил на добивании. Но позже Кузяев ассистировал Малкому.
Гол на 44-й минуте во многом повлиял на игру во втором тайме. Миодраг Божович в перерыве не делал замены, но передвинул линию обороны. Отсюда — расширение пространства у ворот Коченкова для «Зенита».
Если старт первого тайма хозяев был робким, то во втором они сразу смели противника. Правда, второго гола Малкома ждать пришлось десять минут, но все к этому шло. «Арсенал» удерживал в игре (а позже до последнего удерживал от разгрома) только Коченков. Вратарь провел феноменальный матч, но решающую роль сыграл класс «Зенита».
Второй гол Малкома — иллюстрация того, как сине-бело-голубые могут играть без Дзюбы в перспективе. Сергеев сыграл в стиле Артема и скинул мяч бразильцу. При этом Иван померк в атаке и конкретно играл на команду. Форвардов, кстати, в подобных ситуациях часто критикуют — и напрасно.
«Арсенал» в атаке не создал почти ничего. Единственный момент случился ближе к концу матча, когда Марков головой не попал в створ.
А «Зенит» свой момент на финише реализовал — туляки уже бросили защищаться, и хозяева впятером убежали в контратаку. Юри Альберто установил окончательный счет. 3:0 — как минимум до воскресенья «Зенит» уходит в отрыв от «Динамо» на шесть очков.