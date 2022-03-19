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22:35 (мск), источник: ТАСС

Зеленов: футболист «Спартака» Айртон избежал перелома голени и пропустит месяц

В субботу защитник получил повреждение в матче с «Нижним Новгородом».

Спартак
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Спартак"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бразильский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Айртон избежал перелома голени в выездном матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» и пропустит месяц. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

В субботу «Спартак» на выезде сыграл в ничью с «Нижним Новгородом» (1:1). Айртон получил травму в конце первого тайма после столкновения с защитником хозяев Кириллом Гоцуком. После матча бразильский защитник прошел к автобусу на костылях, на травмированной ноге у него был фиксирующий сапог.

«Айртон прошел обследование — у него контузия кости и мышц голени, — сказал Зеленов. — Это серьезное повреждение, но, к счастью, не перелом, хотя после такого столкновения могло быть всякое. Срок восстановления будет понятен в динамике, ориентировочно — месяц».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, на его счету 27 очков после 22 игр. В следующем туре «Спартак» 2 апреля в гостях сыграет с московским «Локомотивом».

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