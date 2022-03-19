Зеленов: футболист «Спартака» Айртон избежал перелома голени и пропустит месяц

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бразильский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Айртон избежал перелома голени в выездном матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» и пропустит месяц. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

В субботу «Спартак» на выезде сыграл в ничью с «Нижним Новгородом» (1:1). Айртон получил травму в конце первого тайма после столкновения с защитником хозяев Кириллом Гоцуком. После матча бразильский защитник прошел к автобусу на костылях, на травмированной ноге у него был фиксирующий сапог.

«Айртон прошел обследование — у него контузия кости и мышц голени, — сказал Зеленов. — Это серьезное повреждение, но, к счастью, не перелом, хотя после такого столкновения могло быть всякое. Срок восстановления будет понятен в динамике, ориентировочно — месяц».